Conheça a wedding destination, tendência que une casamento e turismo

08/04/2019 | 16:18

O wedding destination tem se popularizado nos últimos tempos. Essa tendência, que nada mais é do que uma cerimônia em um local turístico, consegue unir o grande dia do casamento com o prazer de visitar um novo destino.

Seja na praia, no campo, no Brasil ou até mesmo fora do país, o número de adeptos à pratica cresceu, e o que era uma aposta do setor há alguns se tornou uma realidade. De olho na forte exportação de destinos internacionais, como o Caribe, os hotéis e resorts nacionais também começaram a investir nesse nicho.

Wedding Destination no Brasil

O Pratagy Beach All Inclusive Resort, de Alagoas, é um deles. Localizado na praia de Pratagy, ele permite que os noivos consigam casar-se com o pé na areia.

Os interessados no pacote Wedding Pratagy têm a opção de se casarem na área da praia ou na beira do Rio Meirim. A cerimônia pode ser apenas com o casal e o celebrante – para os adeptos de algo mais intimista -, ou com até 50 convidados. Para isso, a única imposição do empreendimento é que todos estejam hospedados no resort.

Longe da praia, mas ainda nordeste, o Pestana Convento do Carmo, em Salvador é outro empreendimento hoteleiro que vem investindo em eventos sociais e casamentos. Erguido em 1586 pela Ordem dos Freis Carmelitas e finalizado apenas em 1730, o hotel tem, em um dos seus claustros, espaço para cerimoniais e festas de casamento.

O local mescla o charme arquitetônico colonial brasileiro com um vasto e exclusivo acervo de obras de arte com mais de 1.500 peças. Além disso, conta com a comodidade de estar situado ao lado da Igreja Nossa Senhora do Carmo, o que é perfeito para os casais que optarem pela cerimônia religiosa na igreja e a festa no próprio convento.

