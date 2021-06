Galeria reúne fotos de mulheres trabalhando na Primeira Guerra Mundial

Marcella Blass

30/06/2021 | 16:18



Com o recrutamento em massa de homens para a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), as mulheres começaram a ganhar espaço na esfera pública em funções que iam além do serviço doméstico e de creche. Elas assumiram funções importantes em diversos segmentos, como fundição de tijolos, geração de energia, construção de navios, sinalização de trens, fundição de ferro, escavação e até construção de casas.

O Imperial War Museum, localizado em Londres, na Inglaterra, tem documentado em seu acervo uma grande coleção de fotografias que mostra como o trabalho transformou a vida das mulheres durante o período da Primeira Guerra Mundial. A seguir, você confere essas imagens incríveis e inspiradoras.

Fonte: The Public Domain Review