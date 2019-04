Serena Williams teria acidentalmente revelado sexo do bebê de Meghan Markle

08/04/2019 | 16:11



Parece que Serena Williams acabou deixando escapar o sexo do bebê de Meghan Markle! A jogadora de tênis deu uma entrevista ao site E! News e falou sobre qual conselho ela daria para mulheres que estão grávidas no momento. Ela, então, comentou sobre uma amiga sua que está grávida, e acabou deixando escapar a palavra ela ao se referir ao bebê! Serena disse:

- Minha amiga está grávida, e ela está tipo: Meu bebê vai fazer isso. E eu falei pra ela: Não, ela não vai. Não, você não vai. Ela disse: Eu preciso falar com você sobre algumas dicas. Porque sim, eu também tive todas essas expectativas altas.

Não é possível ter certeza de que Serena estava falando de Meghan, já que ela não citou nomes. No entanto, as duas são grandes amigas, e a jogadora já contou, em outras ocasiões, que vive dando conselhos sobre maternidade para a duquesa. Vale lembrar, também, que descobriremos o sexo do bebê real em breve, já que o parto de Meghan está previsto para acontecer entre o fim de abril e começo de maio.

Além disso, parece que a duquesa gostaria que o filho fosse criado em uma dieta vegana, não se alimentando de nada que tenha origem animal - mas essa escolha foi vetada pela Rainha Elizabeth II!

Uma fonte próxima à família real confirmou a informação para o tabloide The Sun:

- Meghan continua forçando os limites com os membros da família real e não está sendo bem recebida, até mesmo pela rainha. Criar o bebê com uma dieta vegana não será tolerado pela monarca.

A fonte também revelou que o veto da rainha estaria causando desentendimentos entre Meghan e Harry:

- Isso está criando várias discussões entre Meghan e Harry, que não quer deixar a avó chateada.

Segundo a fonte, Meghan Markle não é vegana, mas tenta não comer alimentos de origem animal durante a semana. Já em relação a Harry, desde seu casamento com a ex-atriz ele estaria comendo cada vez menos carne e optando por mais frutas e vegetais em sua dieta. Eles também estariam tendo um estilo de vida bem saudável. O casal se mudou recentemente para uma nova casa, e lá a ex-atriz mantém uma sala específica para praticar yoga, e que as paredes do local foram pintadas com tinta vegana. Porque será que a Rainha vetou a decisão do casal?