Conheça o hotel mais espetacular da Polinésia Francesa

Paulo Basso Jr.



08/04/2019 | 15:48

Dona das ilhas e dos atóis mais desejados do mundo, a Polinésia Francesa serve de palco para hotéis espetaculares, como o The Brando, frequentado por personalidades como Leonardo Di Caprio e Rafael Nadal.

Localizado na ilha de Tetiaroa, ilha que pertenceu ao ator Marlon Brando (daí o nome do hotel), o resort acumula diversos prêmios de sustentabilidade e foi apontado, em 2016, como o melhor do mundo pelos leitores da conceituada revista Condé Nast Traveler.

Imagens espetaculares do The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: Divulgação The Brando, na Polinésia Francesa

Crédito: The Brando

Por dentro do The Brando

O The Brando tem 35 villas com piscina espalhadas por praias privadas, com areias brancas e finas, cercadas pelas águas cristalinas de uma lagoa protegida pelos corais.

Ali, os privilegiados hóspedes usufruem de um sistema all-inclusive que, além dos pratos e vinhos selecionados nos restaurantes com menu assinado pelo famoso chef francês Guy Martin, inclui uma massagem diária por acomodação no spa. Linda, a área de relaxamento remete a um grande ninho de pássaro.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Fora isso, quem se hospeda por lá tem à disposição bicicletas em todas as villas, atividades aquáticas como canoagem e stand up paddle e um tour por dia pelos arredores, onde é possível fazer snorkeling e mergulho com cilindro em meio a peixes, tartarugas, golfinhos, baleias, cavalos-marinhos, arraias e inofensivos tubarões. Tudo para fazer uma viagem dos sonhos para a Polinésia Francesa.

Quanto custa

Para conhecer essa maravilha, entretanto, é preciso colocar a mão no bolso. Só é possível chegar ao hotel a bordo de aviões privados que saem do aeroporto do Taiti, ao custo de 450 euros por pessoa (alguns pacotes do resort oferecem preços promocionais no voo). Uma diária no The Brando, por sua vez, sai a partir de 3.000 euros em uma villa para casal.