Débora Nascimento fala da criação de sua filha, Bella: - Não a crio para ser uma princesa

08/04/2019 | 15:11



Débora Nascimento é uma mãe com os pés no chão e faz questão de que sua bebê cresça assim também! Em uma entrevista para a revista Glamour, a atriz falou como é a criação de sua filha, Bella, fruto do relacionamento com José Loreto, e que está prestes a completar seu primeiro ano de vida.

Débora quase não expõe a pequena nas redes sociais, e existe um motivo para isso:

- As redes sociais geram a expectativa da família de conto de fadas. Conto de fadas é tudo de que eu fujo. Não quero que isso tenha nenhuma relação com a criação da minha filha. Não a crio para ser uma princesa. Nós somos as donas do castelo, o dragão é nosso amigo, a espada a gente que levanta.

Nascimento ainda revelou que a gravidez foi planejada e que ela se sentia pronta para ter um filho:

- Sei exatamente quando foi e foi lindo. Estava pronta para tirar o foco de mim e dividir minha aura. Tive esse desejo profundo, que era meu, e não tinha nada de: Ai, vou dar um filho para alguém ou meu casamento merece isso. Meu amor por mim mesma me deixou pronta para dividir a energia vital que existe dentro de mim. Eu queria ela, a Bella ? já tinha nome.