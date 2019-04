08/04/2019 | 15:11



Julia Faria se jogou no Lollapalooza no último sábado, dia 6, e apostou em um look bem estiloso para a ocasião. No entanto, um detalhe de seu visual chamou a atenção dos internautas: seu tênis!

A atriz posou ao lado de Thaila Ayala usando um sneaker bem grande, que atualmente está em alta e é apelidado de ugly shoes (sapatos feios, em inglês). Apesar de estilosa, muitos seguidores não entenderam o conceito e fizeram diversos comentários na foto. Alguns dos comentários foram:

O bom é que já malha as canelas com esse tênis, né.

Achei que o tênis tinha sido aumentado no Photoshop.

Ela tá com Transformers no pé?