Reintegração de posse em São Paulo deve mudar trânsito em São Caetano

08/04/2019 | 15:00



Nesta terça-feira (9), das 6h às 17h30, quem precisar utilizar as vias que dividem São Caetano e São Paulo - perto das avenidas Guido Aliberti e Almirante Delamare, além das ruas Baraldi e São Paulo - vai perceber movimentação mais intensa de trânsito no trecho, que será canalizado em duas únicas faixas.

Em nota oficial, a prefeitura de São Caetano informa que haverá reintegração de posse pela Polícia Militar na Rua João Lanhoso, 241, São João Clímaco, em São Paulo, o que pode interferir no tráfego das redondezas. Trata-se de de desocupação de sete prédios, com número estimado de 4.200 pessoas envolvidas. A previsão de término de operação é de dez dias.

De acordo com o 46º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano a desocupação é referente a processo da 15ª Vara da Fazenda Pública. Para realizar a ação, serão requisitados efetivos de tdoso os batalhões do CPC (Comando de Policiamento da Capital), CPM (Comando da Polícia Militar), além do Choque e Bombeiros.