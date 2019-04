Aniversário de Santo André movimenta cidade com programação diversificada

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



08/04/2019 | 15:11



A programação de aniversário de Santo André, que completa 466 anos, nesta segunda-feira, movimentou todas as regiões da cidade com atividades gratuitas para todos os gostos e preferências reunindo música, esporte e lazer.

Como é tradição no município, a festa começou com homenagem a seu fundador, João Ramalho. O evento, realizado em frente à estátua do português, no Paço Municipal, teve apresentação da Banda Lira, desfile do grupo de Tiro de Guerra e de escoteiros andreenses. Cerca de 400 pessoas acompanharam a cerimônia debaixo de chuva.

Ainda pela manhã, resgatando as tradições do município, Santo André foi contemplada com selo comemorativo, com a imagem da Praça dos Correios que no ano passado foi revitalizada e modernizada pela administração municipal. Esta é a terceira vez em toda sua história que a cidade ganhou a homenagem.

“A programação vai de encontro com o resgate dos símbolos da cidade e também desse retorno da infraestrutura de Santo André”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB) durante a celebração. “Esse ano de 2019 será um divisor de águas. Isso porque, quando analisarmos a história, Santo André terá três datas importantes: 1553 quando foi a descoberta da cidade, 1860 quando começou a construção da linha férrea que colocou o município nesta rota da revolução industrial e, por fim, agora abril deste ano com mais de R$ 500 milhões em obras e infraestrutura para recuperação das políticas públicas”.

Considerada feriado municipal, a segunda-feira teve ainda o lançamento do projeto Campos de Paranapiacaba + Jogo das Celebridades, no Estádio Bruno José Daniel e a abertura da Cafeteria Nacional, na Casa da Palavra Mário Quintana.

CALENDÁRIO

A programação de aniversário, no entanto, segue até o final do mês. Nesta semana, na sexta-feira, haverá a inauguração do Quarteirão da Segurança, que vai reunir uma inspetoria da GCM (Guarda Civil Municipal) e o 6°DP da Polícia Civil, que vai funcionar 24 horas por dia.

No dia 17, será a vez do anúncio do projeto de revitalização do Cine Teatro Carlos Gomes, localizado no Centro da cidade, e o lançamento da Central de Monitoramento, no dia 30, além da retomada da Feira da Fraternidade, nos dias 27 e 28.