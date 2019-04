Ernesto Araújo diz que ministério de Bolsonaro' é extremamente integrado'

08/04/2019 | 14:57



O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou nesta segunda-feira, 8, que o governo do presidente de Jair Bolsonaro é separado por alas. "O gabinete é extremamente integrado. Nós temos as reuniões semanais, algo extraordinário", afirmou, ao ser questionado sobre a demissão de Ricardo Vélez Rodríguez do Ministério da Educação.

Ao ser perguntado se teme que a aproximação com o escritor Olavo de Carvalho possa prejudicá-lo, o chanceler rebateu: "Não fico de forma nenhuma preocupado".

Apex

O ministro evitou determinar exatamente quando serão feitas mudanças na Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

"Vamos resolver tudo na Apex dentro em breve", afirmou a jornalistas, após participar de audiência na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O chanceler evitou falar em nomes que possam ser mudados.

A diretoria da Apex tem sido alvo de disputas dentro do governo de Jair Bolsonaro. Conforme mostrou o 'Estado', o presidente da entidade, Mário Vilalba, tem apoio de militares, mas enfrenta resistências no grupo de Araújo.

Durante sua fala, Skaf saiu em defesa de Vilalba. "Aqui nós temos as melhores impressões dele", disse.