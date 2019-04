Pré-venda do novo BMW Z4 é iniciada no Brasil

Da Redação, com assessoria



08/04/2019 | 14:48

O novo BMW Z4 já pode ser comprado no Brasil. A marca alemã anunciou nesta segunda-feira (8) o início da pré-venda do conversível no País. Por enquanto ele só está disponível na configuração sDrive30i M Sport. Seu preço sugerido é de R$ 309.950.

Motorização novo BMW Z4

Sob o capô, o roadster é impulsionado pelo motor 2.0 TwinPower Turbo de 258 cv de potência, entre 5 mil e 6.500 rpm. Movido a gasolina, ele entrega 40,7 kgfm de torque máximo entre 1.500 e 4 mil rpm. Equipado com tração traseira e câmbio automático de oito marchas, o esportivo faz de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos, com velocidade máxima de 250 km/h.

Entre os equipamentos de segurança, o novo Z4 utiliza sistemas de segurança de última geração como o monitoramento da pressão dos pneus, freios a disco ventilado com ABS, controles de estabilidade e tração, e quatro airbags.

Itens tecnológicos

A capota de lona do conversível pode ser acionada mesmo em movimento, desde que o motorista não esteja a mais de 50 km/h. O assistente pessoal inteligente da BMW também foi adicionado ao modelo. Ele pode ser acionado por meio do comando de voz, bastando o motorista dizer “Olá, BMW”.

A tecnologia permite ao usuário interagir com o veículo e executar diversos recursos, ouvir explicações sobre o funcionamento de equipamentos. Por meio do código de identificação do usuário (id), o sistema aprende as preferências dele e as armazena no sistema acionando-os para ligar o ar-condicionado a uma determinada temperatura, por exemplo.

Outro equipamento tecnológico é o Parking Assistant, que consegue realizar manobras de maneira automática.