Santo André e Água Santa começam a definir vaga na elite sábado

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



08/04/2019 | 13:41



A Federação Paulista divulgou hoje (8) os horários dos primeiros jogos da semifinal da Série A-2 do Campeonato Paulista. Santo André e Água Santa começam a decidir vaga na final e, consequentemente na elite, sábado, às 15h, no Estádio Bruno Daniel. No mesmo dia, mas às 19h, a Inter de Limeira recebe o XV de Piracicaba. As partidas de volta serão no outro fim de semana, mas com datas e horários ainda indefinidos.



Para levar bom público ao Bruno Daniel, a diretoria do Santo André assinou parceria com o programa Futebol Sustentável da Federação Paulista e vai disponibilizar lote de ingressos que poderão ser trocados por garrafas PET vazias. Os detalhes serão divulgados pelo clube nesta terça-feira. A iniciativa também estará presente na partida de volta, no Inamar.