Netflix lança trailer de documentário sobre apresentação de Beyoncé no Coachella, saiba detalhes!

E não são só os fãs de Lady Gaga e Taylor Swift que poderão ver suas ídolas na Netflix! Os seguidores de Beyoncé já podem pegar a pipoca e fazer uma contagem regressiva em frente à TV, porque já na próxima quarta-feira, dia 17 de abril, Queen B, como é apelidada, terá seu próprio documentário disponível no serviço de streaming!

A Netflix divulgou em suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 8, um trailer do documentário chamado Homecoming que, além de mostrar a cantora performando no palco do festival Coachella em 2018, exibe também os ensaios da artista com seus dançarinos e até mesmo um trechinho de Blue Ivy ensaiando uma das coreografias de sua mãe! Além disso, a prévia apresenta um áudio que diz o seguinte:

- O que eu realmente quero fazer é ser uma representação da minha raça, da raça humana. Falar a verdade. Viver no presente. Não negar o passado.

E o que poderemos esperar desta produção? De acordo com a legenda que acompanhou o trailer nas redes sociais:

Um olhar aprofundado sobre a célebre performance de 2018 da Beyoncé no Coachella. Do conceito criativo ao movimento cultural.

No último domingo, dia 7, a Netflix divulgou apenas a imagem do nome do documentário em suas redes socais, e os fãs da cantora rapidamente começaram a suspeitar e a surtar com a ideia de um possível projeto entre Bey e o serviço de streaming, já que a imagem possuía o mesmo conceito da apresentação dela no Coachella. Logo, não é surpresa que o Twitter esteja dominado pelas reações dos fãs com a divulgação do trailer, e nem que o documentário seja um dos assuntos mais comentados do mundo na rede social. Confira abaixo o que alguns fãs disseram:

Jesus, a dominação! Vem Beyoncé!

Um show tão extraordinário, com empoderamento feminino e cultural não poderia deixar de ter registro na Netflix. Beyoncé rainha!

Obrigado Beyoncé, obrigado Netflix.... Aaaaaaaaa, esse momento é nosso beyhive (nome do grupo de fãs da cantora), nosso!