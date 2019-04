Ducati Panigale V4 R já pode ser encomendada no Brasil

Leo Alves



08/04/2019 | 12:48

A Ducati Panigale V4 R, moto que tem como principal apelo o desempenho, já pode ser encomendada no Brasil por R$ 250 mil. Os interessados devem realizar o pedido diretamente nas concessionárias da marca, sendo que 20% do valor (R$ 50 mil) deve ser pago no ato da reserva.

Performance Ducati Panigale V4 R

Pesando apenas 172 quilos, a motocicleta utiliza o motor Desmosedici Stradale R de 998 cm3. De fábrica, ele desenvolve 221 cv a 15.250 rpm, número que pode ser elevado para 234 cv a 15.550 rpm com o escape Ducati Performance.

A entrega dos modelos está prevista para outubro deste ano.

Ficha técnica

Abaixo, confira a ficha técnica da Panigale V4 R.

Motor Desmosedici Stradale V4 a 90 °, versão “R”, 998 cm3 a partir de 221 cv (162 kW) a 15.250 rpm

Virabrequim de aço forjado com curso reduzido

Pistões moldados em alumínio para um segmento mais raspador de óleo

Bielas de titânio

Válvulas de admissão de titânio

Corpos de borboleta ovais com diâmetro equivalente a Ø 56 mm e borboletas aerodinâmicas

Suportes de sucção de comprimento variável dedicado

Coletores de escape de comprimento otimizado

Cabeças com dutos de entrada aumentados

Filtro de ar Sprintfilter P08 com alta permeabilidade

Embreagem a seco STM EVO-SBK

Estrutura “Frame frontal” em liga de alumínio leve com rigidez otimizada

Öhlins NPX 25-30 garfo pressurizado com ajuste manual

Amortecedor Öhlins TTX36 com ajuste manual

Amortecedor de direção Öhlins com ajuste manual

Braço oscilante de um lado em alumínio com altura ajustável em 4 posições

Rodas forjadas de alumínio Marchesini na cor “preto total”

Pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP com traseira 200/60

Sistema de travagem com pinças monobloco Brembo Stylema®

Casco aerodinâmico com apêndices aerodinâmicos em fibra de carbono

Tanque de alumínio de 16 litros com layout de corrida

Para-choque dianteiro da fibra do carbono

Escudo térmico do coletor traseiro de fibra de carbono

Selim dedicada

Transmissão final 15/42 com corrente 520

Painel de 5 “full-TFT

Modos de pilotagem (Race, Sport, Street)

Pacote eletrônico de 6 eixos com unidade de medida inercial (6D IMU), incluindo: ABS

Encurralando Bosch EVO; Controle de tração Ducati (DTC) EVO; Ducati Slide Control (DSC); Ducati Wheelie Control (DWC) EVO; Ducati Power Launch (DPL); Ducati Quick Shift para cima / baixo (DQS) EVO; Controle do Freio do Motor (EBC) EVO

Pit Limiter

Lap Timer EVO

Botões para seleção rápida de controles

Ducati Multimedia System (DMS)

Projetor full-LED com DRL

Configuração de assento único

Ducati Data Analyzer (DDA +) com módulo GPS

Bateria de íon de lítio

Componentes fornecidos: tampa do furo do espelho de alumínio, kit de remoção da placa