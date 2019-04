Foco na Previdência

Do Diário do Grande ABC



08/04/2019



Completados os 100 primeiros dias à testa da Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) precisa aprumar o timão do governo federal rumo aos reais interesses do País, que necessita pôr fim à crise econômica que já dura quatro longos anos. O tempo passa e não há, ainda, nenhum feito significativo de que possa se orgulhar o chefe do Executivo nacional. A falta de foco da administração é evidente, o que exige reposicionamento estratégico. Cerrar fileiras visando a aprovação da reforma da Previdência é, mais que necessidade imperiosa, a oportunidade do Planalto para recolocar o navio na rota do desenvolvimento socioeconômico.

Pauta negligenciada pelos governos petistas durante 13 longos anos, a reorganização previdenciária é imprescindível para que o Brasil recupere o controle sobre os gastos públicos e a credibilidade internacional. A perda do respeito estrangeiro se reflete na redução de investimentos de grandes corporações no País, dentre as quais a norte-americana Ford, que encerra atividades em São Bernardo em novembro.

Mas para aprovar o projeto no Congresso, o governo, em especial o próprio Bolsonaro, tem de se concentrar no convencimento dos parlamentares. É preciso colocar ponto final à série de polêmicas estéreis, especialmente as da esfera dos costumes, que comprometem os esforços da equipe. Levantamento do jornal Correio Braziliense, publicado ontem, mostra que o time presidencial demonstrou a incrível capacidade de se envolver em dois temas controversos a cada semana, o que mina a capacidade de se trabalhar em assuntos realmente importantes.

Outro diário, O Estado de S. Paulo, trouxe ontem reportagem que dá conta do aumento de apoio de deputados federais à reforma previdenciária. Ainda inexistem os 308 votos necessários para a aprovação da medida, mas o jornal mostra que Estados que entraram em calamidade fiscal por causa de gastos com aposentadorias e pensões ainda não engajaram suas bancadas na defesa do tema. Eis bandeira importante para Bolsonaro. Que o diversionismo fique com a oposição.