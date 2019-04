Isabel Hickmann diz que ensinará o filho a se defender: - Sei que ele sofrerá preconceito

08/04/2019 | 12:11



Isabel Hickmann passou a primeira noite longe do filho Francisco, de cinco meses de vida, na última sexta-feira, dia 5. A modelo, que mora em São Paulo, teve que ir para o Rio de Janeiro participar do desfile da Animale Brasil. E por mais que a despedida seja difícil, Isabel contou em entrevista ao jornal O Globo que foi se conformando com a situação ao longo do dia.

- Meu nervosismo não estava ajudando em nada. Estou trabalhando em outra cidade, e ele está muito bem com o pai. O que fiz foi deixar leite estocado em casa. Ah, e não desgrudei do celular. Liguei o tempo inteiro e fiz vídeo conferência para matar a saudade. Mas é muito bom estar de volta, sair um pouco da vida materna. Minha agenda profissional, inclusive, está aberta, comentou.

Mãe de primeira viagem, a artista distribuiu diversos elogios ao filho, a quem carinhosamente chama de Chico.

- Na verdade, essa não é exatamente a primeira noite que não dormimos juntos. Chico nasceu prematuro, com sete meses, e precisou ficar na incubadora 20 dias cuidando do pulmãozinho. Eu só chorava, mal conseguia dormir, tinha febre. Meu bebê é muito maravilhoso, é brabo apenas quando está com fome. Ele faz escândalo mesmo. Ele me ensina tanto, despertou meu melhor lado. Posso afirmar que nasceu também uma nova Isabel. Meus valores mudaram, percebi que as coisas materiais não têm valor diante do sorriso do Chico.

Isabel também falou sobre as cirurgias que Francisco fará para corrigir o seu lábio leporino e sua fenda palatina. Muito além da estética, os procedimentos cirúrgicos são necessários para a melhoria da fala e alimentação do bebê. Chico terá que fazer pelo menos quatro cirurgia ao longo dos próximos anos.

- A primeira será em abril, nos lábios. Quando ele tiver um ano e meio, vamos operar o céu da boca. Aos quatro, vamos finalizar os lábios e, aos sete, teremos que fazer enxerto ósseo. Descobri as fissuras durante a gravidez, numa ultrassonografia, e fui pesquisar. Em janeiro, resolvi dividir nossa história no Instagram. É importante falar, muita gente desconhece o assunto. Recebemos tanta energia boa, é lindo demais.

Apesar de receber muito apoio, a modelo também lida com alguns comentários negativos.

- Rebato alguns, mas ele vai encontrar esse tipo de gente por aí. Vou ter que ensinar meu filho a se defender. Sei que ele sofrerá preconceito, mas estarei sempre ao seu lado. E o priminho Alexandre [filho de Ana Hickmann, irmã de Isabel] também. Eles são tão amigos.