Nova BMW F 850 GS Adventure chega ao Brasil a partir de R$ 50.950

08/04/2019 | 10:18

Produzida na fábrica de Manaus (AM), a nova BMW F 850 GS Adventure já está disponível nas 40 concessionárias BMW Motorrad no Brasil. A versão Sport é oferecida na tonalidade azul por R$ 50.950. Já a Premium, que vem na cor cinza, custa R$ 56.950.

A motocicleta conta com câmbio de seis velocidades e propulsor bicilíndrico em linha de 853 cc, oito válvulas e 80 cavalos de potência Em ambas versões, é possível encontrar itens como acelerador eletrônico, freios ABS, controle automático de estabilidade (ASC), banco conforto, lanterna traseira em LED, para-brisa com ajuste de altura, computador de bordo, protetor de mãos, descanso lateral com inibidor de partida, imobilizador eletrônico e ajuste dos manetes de freio e embreagem.

O farol em LED, as manoplas aquecidas, o para-brisa diferenciado e o banco Rallye são alguns diferenciais da versão Sport. No caso da Premium, o destaque fica por conta de recursos como luzes adicionais em LED, controle de tração dinâmico (DTC), ajuste dinâmico de suspensão, sistema de partida sem chave, luz de posição diurna, assistente de troca de marchas “Pro”, modo de pilotagem “Pro”, monitoramento de pressão dos pneus, controle de velocidade de cruzeiro, piscas em LED, ABS “Pro”, suporte de malas laterais e sistema de conectividade com painel TFT colorido de 6,5 polegadas.

