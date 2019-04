Bianca Bellucci



08/04/2019 | 09:48

A última atualização do aplicativo do Twitter liberou mais uma opção de tela. O modo “Super escuro” tem a proposta de deixar a leitura prolongada ou em ambientes escuros muito mais agradável. Mas não confunda essa alternativa com o “Modo noturno”. Aqui, o display fica preto e com letras em cinza.

A novidade já está disponível para usuários de iOS. Ainda não há previsão para chegar nos aparelhos Android.

Na galeria, veja como usar o modo “Super escuro” em seu iPhone:







