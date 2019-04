May está batalhando para entregar Brexit, diz secretário britânico

08/04/2019 | 08:25



O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Hunt, afirmou nesta segunda-feira que a primeira-ministra Theresa May "não está deixando pedra sobre pedra para tentar resolver o Brexit" dois dias antes de uma reunião de cúpula extraordinária do Conselho Europeu que deve discutir o assunto. Hunt disse que os outros 27 Estados-membros da União Europeia desejam que o Brexit seja resolvido "o mais rápido possível".

Como último recurso, May chegou a iniciar conversas com o líder da oposição trabalhista Jeremy Corbyn, mas não obteve grandes resultados até o momento. "Não é nada fácil para Theresa May iniciar conversas com alguém como Jeremy Corbyn,mas ela está fazendo isso porque está totalmente determinada a entregar o Brexit", disse Hunt antes de uma reunião de ministros de Relações Exteriores do bloco europeu.

Ex-secretário de Relações Exteriores britânico, Boris Johnson afirmou que o Reino Unido não deve concordar com uma união alfandegária permanente com a UE. Os comentários do conservador vêm em meio a especulações de que o governo de May está prestes a propor esse acordo para obter apoio da oposição trabalhista. De acordo com Johnson, a união alfandegária proposta por Corbyn "escravizaria" o Reino Unido.

Em seu perfil no Twitter, Johnson afirmou que "não deveríamos concordar em ser membros não-votantes da UE, sob a rendição proposta por Jeremy Corbyn. Isso não pode, não deve e não vai acontecer". Fonte: Associated Press.