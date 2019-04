IPC-S avança 0,80% na 1ª quadrissemana de abril, revela FGV

08/04/2019 | 08:19



O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou o ritmo de alta a 0,80% na primeira quadrissemana de abril, na comparação com 0,65% na última leitura de março, informou nesta segunda-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Na primeira medição do mês, sete das oito classes de despesa componentes do IPC-S apresentaram taxas mais elevadas. A principal influência, destaca a FGV, veio do grupo Transportes, que passou de 1,22% para 1,44%. Entre os itens do grupo, destaque para tarifa de ônibus urbano, cuja variação passou de 0,80% para 2,37%.

Ainda houve avanço nas taxas em Alimentação (de 1,10% para 1,26%), Habitação (de 0,36% para 0,50%), Educação, Leitura e Recreação (de 0,02% para 0,25%), Despesas Diversas (de -0,04% para 0,20%), Vestuário (de 0,50% para 0,67%) e Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,37% para 0,41%).

Por outro lado, houve arrefecimento em Comunicação (de 0,19% para 0,18%), com alívio nos preços da mensalidade para internet (de 1,06% para 0,96%).