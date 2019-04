Maior veleiro do mundo fará cruzeiros na Europa e no Caribe

Redação



08/04/2019 | 08:18

Que navio, que nada. Quem é fã de cruzeiros terá uma opção e tanto para fazer uma viagem diferente a partir deste ano: a companhia Star Clippers vai tirar do forno em breve o Flying Clipper, maior veleiro do mundo.

Divulgação Maior veleiro do mundo estará disponível em breve para navegações

O maior veleiro do mundo

Atualmente, o título de maior embarcação à vela pertence ao Royal Clipper, também da frota da companhia, com capacidade para 227 passageiros. O Flying Clipper, porém, terá capacidade para receber até 300 hóspedes.

Inspirado na France II, embarcação de 1911 integrante da marinha mercante francesa, o novo veleiro contará com 150 cabines, 34 delas com varanda e quatro Owner Suits. Além disso, terá diversas opções de entretenimento.

Lazer

Um dos destaques da nova embarcação será a piscina de dois andares, onde os hóspedes que desejam explorar os mares vão poder aproveitar treinos de mergulho, oferecidos pela companhia.

Duas piscinas adicionais no convés superior, um restaurante de dois andares, plataforma para esportes aquáticos, biblioteca e lounge completam a área de lazer do veleiro.

Rotas

“A chegada do Flying Clipper aumentará a disponibilidade dos roteiros da Star Clippers em 2019. O veleiro vai fazer cruzeiros no Mediterrâneo durante o verão europeu. No inverno do Hemisfério Norte, navegará pelo Caribe”, afirma Terri Haas, vice-presidente de vendas da companhia

Star Clippers

Além do maior veleiro do mundo, a Star Clippers anunciou que fará novas rotas com suas outras embarcações a partir de 2020. Serão viagens de 10 a 11 noites com visitas a Camboja, Tailândia, Malásia e Indonésia.

Por ter portes menores que os dos navios, as embarcações da companhia têm a vantagem de visitar portos diferentes, incapazes de receber grandes transatlânticos.

Os cruzeiros a bordo dos veleiros da companhia, inclusive o maior do mundo, custam desde US$ 2100 dólares por pessoa, com todas refeições a bordo e bebidas não alcoólicas inclusas.

Conheça o maior veleiro do mundo