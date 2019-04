Alan e Paula trocam alfinetadas no BBB19 após formação do pare

08/04/2019 | 08:11



O sofá do BBB19 está cada vez mais vazio e com a grande final se aproximando, a rivalidade entre os brothers fica cada vez mais evidente! Na noite do último domingo, dia 7, os brothers foram surpreendidos com mais uma formação de paredão, logo após a saída de Gabriela. Alan venceu a prova do líder e indicou Paula, enquanto Rízia, que havia ganhado o paredão anterior, acabou sendo a mais votada e está na berlinda novamente. Depois do programa ao vivo, o clima ficou tenso e teve até bate-boca entre Paula e Alan.

A sister não gostou de ter sido indicada pelo brother ao paredão e foi demonstrar toda sua insatisfação, afirmando que não achou coerente a decisão de Alan. -Antes eu do que a Hariany. Está de boa. Na hora que a Gabriela saiu, eu vi o seu olhar. Alan não gostou do comentário de Paula e rebateu: -Tudo é olhar agora, tudo é remorso, tudo é rancor. Por que está falando isso, cara?. A sister continuou: -Está de boa. Não precisa ficar nervoso, não. Indignado, Alan finalizou o papo: -Não estou. Olha como você está falando.

E mesmo após conversa com Alan, Paula não perdeu a chance de alfinetar o rapaz em conversa com Hariany. A sister, chateada por estar no paredão, avaliou o comportamento do catarinense: Ele é maquiavélico. Está jogando na maldade. Ele é traiçoeiro, disse ela.

Paula também comentou que Rízia foi a única que não a apunhalou pelas costas. A sister, no entanto, acabou trocando farpas com a outra emparedada após receber uma alfinetada: Quando eu começo a falar uma coisa, você começa a falar em cima e não deixa eu continuar minha frase

O clima também não ficou bom entre Carolina e Alan. A baiana não gostou nadinha do jeito que foi tratada pelo brother logo após a saída de Gabriela. Ele tentou pedir desculpa, mas não adiantou muito. -Desculpa naquela hora ali. Pensei que você estava magoada, disse ele. Em seguida, Carol disparou: -Poxa, naquela hora você me deu um coice. Não entendi nada. Não estou sentida com você não. Isso aqui está mexendo com todo mundo. Gabi saiu hoje. Sexta-feira está chegando. Você deu um coice sim e você nem é de dar coice.