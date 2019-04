08/04/2019 | 04:26



A Alemanha teve superávit comercial de 18,7 bilhões de euros (US$ 20,9 bilhões) em fevereiro, ligeiramente maior do que o saldo positivo de 18,5 bilhões de euros registrado em janeiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam superávit de 17,3 bilhões de euros em fevereiro.

Também no cálculo ajustado, as exportações alemãs caíram 1,3% em fevereiro ante janeiro, enquanto as importações tiveram queda de 1,6%, informou a Destatis. Com informações da Dow Jones Newswires.