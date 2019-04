Takuma Sato ganha corrida da Indy no Alabama; brasileiros terminam em 18º e 20º

07/04/2019 | 21:51



Depois de cravar a pole position no treino classificatório para a etapa do Alabama da Fórmula Indy, Takuma Sato foi o grande vencedor da corrida deste domingo, a terceira da temporada 2019. O japonês da Rahal Letterman Lanigan Racing ainda deu um susto na torcida, escapando da pista a quatro voltas do fim, mas voltou para o traçado para confirmar o triunfo depois de dominar a prova.

Ele ficou à frente do neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi. Ex-piloto da Fórmula 1, o francês Sébastien Bourdais, da Dale Coyne, fechou o pódio, que só teve carros impulsionados por motores da Honda. Demonstração dupla da força do Japão na categoria máxima do automobilismo norte-americano.

O brasileiro Matheus Leist, da AJ Foyt, terminou a prova em 20º depois de largar cinco posições à frente. Já seu companheiro de equipe e compatriota Tony Kanaan, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em 2003 e campeão da Indy em 2004, ficou em 18º, ganhando uma posição em relação ao grid de largada.

O carro com motor Chevrolet mais bem posicionado foi o de Josef Newgarden, dos Estados Unidos. O piloto da Penske, que venceu a etapa no ano passado, cruzou a linha de chegada em quarto lugar. Também norte-americano e outro com passagem pela Fórmula 1, Alexander Rossi completou o grupo dos cinco primeiros com a Andretti.

O canadense James Hinchcliffe, da Arrow Schmidt Peterson, foi o sexto. Seu companheiro sueco Marcus Ericsson, outro ex-integrante do grid da F-1, ficou na sétima posição. O norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, terminou no oitavo posto, à frente de Simon Pagenaud, francês da Penske. Outro piloto da Suécia completou o Top 10: o novato Felix Rosenqvist, da Chip Ganassi.

Com o resultado deste domingo, Josef Newgarden, que venceu a abertura do campeonato, fica na liderança, com 125 pontos. Em segundo aparece Scott Dixon, com 98. Com a vitória no Alabama, Sato salta para o terceiro lugar, com 91. Kanaan é o 18º, com 45. Leist é o 23º, com 31. A próxima etapa da Fórmula Indy será em Long Beach, nos Estados Unidos, no dia 14 de abril.