Paris Saint-Germain empata com o Strasbourg por 2 a 2 e adia título do Francês

07/04/2019 | 20:02



O Paris Saint-Germain precisava de uma vitória em casa sobre o Strasbourg para garantir o título antecipado do Campeonato Francês, mas um empate frustrou a festa dos 47.419 torcedores que compareceram ao Parque dos Príncipes neste domingo. O jogo terminou em 2 a 2, com direito a gol de um antigo desafeto de Neymar pelos visitantes, e a conquista ficou para depois.

De todo modo, a situação PSG é mais do que confortável: com um jogo a menos, o time soma 81 pontos, a 20 do Lille, segundo colocado. Na próxima rodada, o confronto é justamente entre as duas equipes, no domingo, às 16 horas (de Brasília). Um empate garante o título para o clube parisiense. O PSG também está na final da Copa da França, na qual enfrenta o Rennes no próxima dia 27.

Na partida contra o Strasbourg, o PSG até saiu na frente, mesmo sem Neymar, que ainda se recupera de lesão no pé direito. Aos 13 minutos da primeira etapa, Choupo-Moting recebeu cruzamento da direita e abriu o placar. Entretanto, a reação dos visitantes veio 3 minutos depois: Nuno da Costa recebeu de Carole após boa troca de passes e empatou para os campeões da Copa da Liga Francesa desta temporada.

Aos 38, foi a vez de Anthony Gonçaves marcar para os visitantes. O francês pegou sobra após escanteio e bateu de três dedos para superar Buffon, que nada pôde fazer. Belo gol do meia, que teve uma rusga com Neymar no confronto entre as equipes pela Copa da França, no fim de janeiro, quando o brasileiro contraiu a lesão da qual ainda se recupera.

Foi naquela partida, vencida por 2 a 0 pelo PSG, que o brasileiro recebeu a pancada que ocasionou a fratura no quinto metatarso do pé direito, o mesmo machucado antes da Copa do Mundo de 2018. Gonçalves, então, fez comentários polêmicos sobre o atacante. "As provocações? É seu estilo... Mas quando joga assim, não reclame se apanha. Não estamos aqui para que ele se divirta. Não somos seus fantoches. Quer se divertir? Bom, respondemos com nossas armas", disse o francês à emissora Eurosport.

Polêmicas à parte, o time da casa voltou para o segundo tempo determinado a reconquistar a vantagem e garantir o título antecipado. Entretanto, os parisienses tiveram que se contentar com o empate. Aos 37 da metade complementar, o defensor alemão Thilo Kherer igualou o marcador, após cabecear escanteio cobrado da direita.

Foi seu primeiro gol pelo clube em 35 jogos. No fim das contas, ficou por isso mesmo. Assim, o PSG tentará conquistar o título diante do Lille na próxima rodada.

O próximo adversário, aliás, entrou em campo neste domingo. E facilitou a vida dos líderes: jogando fora de casa, o Lille ficou no 1 a 1 com o Rennes. Nos outros jogos que encerraram a 31ª rodada do Campeonato Francês, o Toulouse venceu o Nantes em casa por 1 a 0, enquanto o Nice bateu o Montpellier pelo mesmo placar, também em seus domínios.