A liderança de Paschoalino Assumpção pode ser buscada em várias áreas: no trabalho, no esporte, na construção da memória. Ele costumava dizer que aniversariava com Santo André, em 8 de abril, e que nascera em Paranapiacaba, em 1917.

A letra bem desenhada de Paschoalino trouxe muitas notícias para este espaço da memória aqui no Diário. Chegamos a gravar com ele, sem que ele soubesse, numa viagem de volta, à noite, de Rio Grande da Serra.

Paschoalino dirigia e respondia ao repórter, ao seu lado. Não imaginava que o gravador estivesse ligado – um gravador caixotão que guardamos até hoje. Quando as matérias foram publicadas, Paschoalino comentou sobre a capacidade de armazenamento das suas palavras pelo repórter. Só então confidenciamos que estava tudo gravado.

A fita foi doada por nós ao antigo SDHL (Serviço de Documento da História Local), hoje Seção de Pesquisa e Memória de São Bernardo.

Cinco anos atrás, nesta data, iniciamos aqui a Semana Santo André 2014, com imagens deixadas por Paschoalino ao amigo José Duda Costa. E agora recebemos mais material, confiado à Memória pelo filho do Sr. Paschoalino, Ricardo Assumpção. Vocês vão ver só que material!

Começamos com esta foto aérea da cidade em 1940. Ricardo e Adalberto Dias Almeida percorreram a imagem e identificaram a estação ferroviária, quase em curva. A partir da estação, é possível relacionar ‘N’ equipamentos, da área industrial da Kowarick, do núcleo central adensado, as várias chácaras, as igrejas do Carmo e da Matriz... Façam este exercício.

E por que o título ‘Paschoalino Assumpção estava lá...’. Porque ele também quis fazer a última viagem a Santos, em 1996 – viagem cancelada de última hora. Frustrado, foi ouvido pela reportagem. O ex-ferroviário Paschoalino, como todos nós, ficou triste. Um desserviço da Ferroviária à sua própria história.

Amanhã na semana Santo André

O legado de Zelino Novelli

Diário há 30 anos

Sábado, 8 de abril de 1989 – ano 31, edição 7033

Manchete – Dorothéa Werneck, ministra do Trabalho, propõe três faixas para reposição salarial; índices variam de 7 a 19%

- Em Diadema, o prefeito José Augusto vai dar reajustes mensais por índices do Dieese.

Santo André – Cidade aniversaria sem o tradicional desfile cívico

- 17º Salão de Arte Contemporânea reúne 166 pinturas e esculturas no saguão do Teatro Municipal de Santo André, de 63 artistas. A seleção foi feita pelos críticos Enock Sacramento, Ivo Zanini e artista plástico Luiz Sacilotto. Homenagem póstuma a Paulo Chaves.

Música – Tetê Espindola canta no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo.

‘Depois da festa começa o pesadelo’

O País pode estar endividado, mas os familiares dos noivos aplicaram no mercado financeiro e na corrupção política.

Em 8 de abril de...

1919 – Chega a Santo André a companhia de ginástica Orlandi.

Internacional

- Do noticiário do Estadão: a iminência da implantação do comunismo na Alemanha e na Áustria; a constituição do governo comunista bávaro.

- Do noticiário do Correio Paulistano: ao que parece, vai ser abandonado o projeto de ocupação da margem esquerda do Rio Reno por parte dos aliados.

1954 – Instalados o Fórum e Comarca de Santo André; inaugurada a biblioteca pública, a primeira do Grande ABC, hoje denominada Biblioteca Nair Lacerda, sua principal inspiradora.

- Inaugurado o Grupo Escolar de Vila Prosperidade, então pertencente a Santo André.

1959 – Realizada a solenidade de formatura da segunda turma da Faculdade Municipal de Ciências Econômicas de Santo André, no Cine Tangará.

- Informa um dos formandos, Mituo Teramae: “Dos 29 formandos, 20 já partiram para o outro mundo. Dos nove restantes, seis se reúnem regularmente. O reencontro de hoje será no restaurante do Primeiro de Maio FC, em Santo André”.

1969 – Inaugurado o Paço de Santo André.

1974 – Inaugurado o novo prédio do Fórum de Santo André, na Praça IV Centenário, projeto do arquiteto andreense Jorge Bomfim.

1979 – Santo André inaugura as bibliotecas ramais de Paranapiacaba, Vila Humaitá, Vila Floresta e Jardim Santo Alberto.

Hoje

Dia da Natação

Município Paulista

- Santo André. São duas cidades e duas histórias. O município atual nasce como uma estação ferroviária, inaugurada em 16 de fevereiro de 1867.

- Amparo

Municípios Brasileiros

Também celebram aniversários em 8 de abril:

- No Mato Grosso, Cuiabá, Capital do Estado, fundada em 1727.

- Na Bahia, Caém.

- No Maranhão, Coroatá.

- No Rio Grande do Sul, Gravataí e Quaraí.

- No Mato Grosso do Sul, Iguatemi e Nioaque.

- No Pará, Santa Cruz do Arari

- Em Pernambuco, Timbaúba.

Fonte: IBGE

Santos do Dia

- Júlia Billiart (1751-1816) fundou a Congregação das irmãs de Nossa Senhora de Namur.

- Edésio

- Máxima

- Valter de Pontoise