Câmara emplaca 11 reformas e prevê gasto de R$ 10 mi

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



08/04/2019 | 07:00



Nos últimos cinco anos a Câmara de Santo André emplacou 11 intervenções de reforma e prevê despesa total da ordem de R$ 10,2 milhões. Desde 2014 o imóvel que abriga o Legislativo passa por restruturações em diversas áreas. Até agora, já foram gastos neste período o valor de R$ 5,4 milhões, segundo relatório da casa obtido pelo Diário. Neste ano há na lista outra reforma preparada: a do primeiro andar, com estimativa de desembolso de R$ 4,8 milhões.

Somente em 2015, ano em que o Legislativo despendeu mais dinheiro para resolver problemas estruturais – sem contabilizar a atual remodelação do espaço – foram registrados gastos R$ 2,4 milhões em três intervenções. À época, o presidente da casa era o vereador Bispo Ronaldo de Castro (PRB).

Sob seu comando, o prédio da Câmara teve encaminhamento da reforma do piso térreo, com valor estimado de R$ 1,5 milhão. Em outubro do mesmo ano, foi a vez da sala de vídeo, da caixa d’água, do plenário, do salão nobre e iluminação externa passarem por intervenção de melhoria, no valor total de R$ 387,3 mil. Em dezembro, foi realizada reforma em tubulações e outras partes hidráulicas, assim como instalação de banheiros para portadores de deficiência. Na obra foram aplicados R$ 535,4 mil.

Em 2016, também sob a gestão de Ronaldo de Castro, o imóvel registrou mais cinco reformas, que totalizaram valor de R$ 1,23 milhão. Foi neste exercício, em setembro, que a Câmara chegou a alagar depois de uma forte chuva e os efeitos da inundação no piso dos gabinetes podem ser identificados ainda hoje.

A primeira intervenção, impermeabilização da laje do prédio, teve obra orçada em R$ 557,4 mil. A segunda previu verba de R$ 331,9 mil para o reparo em 16 pilares de sustentação da cúpula do prédio. Na sequência o imóvel passou por serviços gerais de manutenção no valor de R$ 80,2 mil. Ainda no mesmo ano, devido ao alagamento, foi preciso reformar o piso dos 21 gabinetes ao custo de R$ 170,2 mil. E outra intervenção foi a instalação de vidros de segurança, no valor de R$ 14,9 mil.

Ronaldo de Castro encaminhou outras duas intervenções em 2015. A primeira, de R$ 947,9 mil, recuperando oito pilares de concreto e outra de serviços gerais em diversas áreas do prédio no valor de R$ 188,4 mil. No ano passado, com Almir Cicote (Avante) na direção, foi realizada contratação de empresa para recuperação de vigas, pilares e fachadas com valor de R$ 608 mil.