Santo André inaugura primeira creche das seis previstas para 2019

Da Redação



07/04/2019 | 18:58



A Prefeitura de Santo André inaugurou, neste domingo (7), a creche Cata Preta, com capacidade para atender 350 crianças entre 0 e 3 anos. A entrega faz parte das comemorações do aniversário da cidade, que completa amanhã (8) 466 anos. O equipamento foi o primeiro dos seis que estão programados para serem inaugurados ainda este ano e também a primeira das dez que a administração pretende construir até 2020. São 2.859,50 m² de área construída, que vão abrigar sete salas de aula, três berçários, sala multimídia e brinquedoteca, além de toda estrutura de creche, como lactário e lavanderia.

“Serão dez novas creches para acabar, de vez, com o déficit de vagas no município. Até 2020, não teremos mais nenhuma criança fora da creche em Santo André”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB). “Um cenário impossível de imaginar quando assumimos a gestão, com uma dívida de R$ 320 milhões. Colocamos ordem na casa e evoluímos. Além da parte física da educação temos muito orgulho de ter uma das melhores merendas do Brasil. Agora as mães e pais podem ir trabalhar e deixar as crianças em um lugar seguro e da mais alta qualidade", completou.

O investimento na obra foi de R$ 6,2 milhões, por meio de parceria da Prefeitura com o governo federal. A nova creche possui três pavimentos, além do piso térreo, seguindo o padrão estabelecido pelo programa federal Proinfância. O atendimento às crianças na região já é feito pela creche Profº Hideki Koyama, que também fica na Estrada da Cata Preta, juntamente com a Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Carolina Maria de Jesus, e o Centro Comunitário, que juntos formam o CESA (Centro Educacional de Santo André) Cata Preta.

“Moro em Santo André há pouco tempo e trabalho longe. Agora, com a inauguração desta creche, tenho a minha esperança renovada, e de muitas mães aqui do bairro. Uma das minhas filhas já frequenta a creche no Jardim Irene e volta todo dia muito satisfeita com o ensino e alimentação. Só tenho que agradecer por mais este equipamento”, disse a diarista, Bruna Antunes.

Mais nove creches seguem sendo construídas simultaneamente: Guaratinguetá 1 (Jardim Alzira Franco), Guaratinuetá 2 (Jardim Alzira Franco), Jardim Santo André 1, Jardim Santo André 2, Mirante 1, Mirante 2, Tamarutaca, Jardim Rina e Parque Erasmo.

Escola Parque Cata Preta

Em 2 de abril foi submetida à apreciação da Câmara Municipal o projeto de lei nº 11, que visa instituir a Escola Parque Cata Preta, composta pelos equipamentos da Secretaria de Educação, na Estrada da Cata Preta: a creche inaugurada, a creche Profº Hideki Koyama, a Emeief Carolina Maria de Jesus e o Centro Comunitário, que formam o Cesa (Centro Educacional de Santo André) Cata Preta. A inauguração do complexo ocorrerá ainda neste mês.

O objetivo da instituição da Escola Parque Cata Preta é reunir, em um mesmo espaço, os equipamentos para oferecer à população atividades educacionais, artísticas, culturais, recreativas, esportivas e de lazer, contribuindo para a qualidade de vida dos andreenses. Compõem ainda a Escola Parque a estrutura de esportes e lazer, com quadras poliesportivas, campo de futebol, pistas de caminhada, áreas verdes, lago, paisagismo, mobiliário urbano e estacionamentos. A programação de atividades, gestão e manutenção da Escola Parque Cata Preta ficará a cargo da Secretaria de Educação, que deverá dispor os recursos materiais e humanos necessários para o funcionamento.