Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



07/04/2019 | 18:28



A briga entre São Paulo e Palmeiras por uma vaga na final do Campeonato Paulista, disputada na tarde deste domingo (7), no gramado do Allianz Parque, na Capital, foi acirrada do início ao fim.

Após empate de 0 a 0 no tempo normal, a partida foi para a decisão por pênaltis. E até aí foi com emoção, com o São Paulo levando a melhor, por 5 a 4 e garantindo o passaporte desejado.

A outra vaga da decisão será decidida entre Santos e Corinthinas nesta segunda-feira (8).