Duda Nagle compartilha foto ao lado de Zoe e fãs enlouquecem

07/04/2019 | 18:11



Duda Nagle aproveitou a tarde deste domingo, dia 7 de folga em casa e compartilhou uma foto pra lá de fofa ao lado da filhinha, Zoe, fruto de seu relacionamento com Sabrina Sato. Mas enganado está quem pensa que é apenas mais uma foto da garotinha!

Zoe que mesmo tão pequena já esbanja muito estilo posou ao lado do pai com uma camiseta preta de uma releitura de um dos álbuns clássicos dos Beatles onde os músicos estão atravessando a rua, só que feito pelos Simpsons. E não é só isso! A pequena ainda apareceu soltando um sorrisão, de touca e de óculos escuro. É muita fofura!

Os fãs em segundos começaram a lotar a timeline do papai babão com comentários amando o look de Zoe e também por ela estar super fofinha.