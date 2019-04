Após Simone e Simaria serem coroadas embaixadoras de festival, Maraisa dispara: Embaixador só tem um, Gusttavo Lima

07/04/2019 | 17:11



Eita, que o sertanejo feminino pegou fogo! Simone, dupla de Simaria, compartilhou com seus seguidores na última sexta-feira, dia 5 a notícia de que ela e sua irmã seriam as primeiras embaixadoras da Festa do Peão de Barretos, posto que até então pertencia a Gusttavo Lima.

Apesar de a informação ter agradado muitos fãs, parece que Maraisa, da dupla com Maiara não gostou nada de saber disso, já que, em tweets que já foram apagados, a cantora mencionou o cantor - que está promovendo seu novo projeto O embaixador - ao falar sobre o assunto:

- Não é mais embaixador, agora é Simone e Simaria. Alguém avisa?

Continuando a cutucada, a voz de Medo Bobo aproveitou para responder uma usuária dizendo:

- Miga, nem se convidassem! Quem é que quer o que ninguém mais quer nem de graça? Embaixador só tem um, Gusttavo Lima.

É claro que após esses tweets, ela ficou na boca do povo e recebeu críticas pela atitude considerada machista. Marília Mendonça, por exemplo, de forma implícita, disse o seguinte:

- Mulheres apoiam mulheres (mas em inglês).

E o que Simone fez em relação ao comentário de sua coleguinha? Postou uma indireta no Instagram:

- Amor, muito amor é o que eu desejo a cada um de vocês! Obrigada Deus, obrigada meu povo por tudo. Eterna gratidão por tudo o que vocês fizeram e fazem por nós até hoje!

O que será que essa história vai render, hein?