Justin Bieber e Hailey Baldwin estão estreando nova casa

07/04/2019 | 17:11



Parece que Justin Bieber e Hailey Baldwin finalmente encontraram o seu ninho de amor. De acordo com uma publicação da People o casal se casou em setembro de 2018 enfim se mudou para a nova casa que eles compraram em Beverly Hills.

No mês de março deste ano a People também confirmou que o astro teen de 25 anos de idade tinha comprado uma casa de cinco quartos e sete banheiros em Beverly Hills por oito milhões e meio de dólares. Uma fonte contou alguns detalhes para a publicação:

- Esta é a primeira casa deles juntos como um casal, então é um grande negócio. Eles trabalharam com um designer para mobiliar a casa. É um projeto divertido para eles. Ambos estão muito empolgados com a nova casa. Logo depois de se casarem, eles alugaram uma casa e depois ficaram em um hotel. Não foi a melhor situação. Eles não podia esperar para encontrar a casa perfeita.

Mas não é só de gastos com gostos próprios que Bieber anda investindo. Mais do que nunca ele está cuidando muito de sua saúde mental! Na última quarta-feira, dia 3 o cantor compartilhou com os seus fãs uma selfie durante uma sessão de terapia. Ainda de acordo com a fonte que tem acesso ao casal, parece que a terapia para Bieber tem feito muito bem:

- Justin ainda está recebendo tratamento e trabalhando em sua saúde. Compartilhar suas lutas e pensamentos com os fãs parece ter sido muito benéfico para ele. Ele parece sentir menos pressão e é capaz e se concentrar em sua saúde em paz.

Parece que aos poucos as coisas estão entrando no eixo em relação à saúde e vida pessoal de Justin Bieber, né? Estamos na torcida para que ele volte logo aos palcos e que consiga encher novamente os nossos ouvidos com muitos hits.