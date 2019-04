Chris Jagger fala sobre saúde de Mick Jagger e afirma que é uma sorte o astro estar vivo

07/04/2019 | 16:11



Na última semana, Mick Jagger fez uma cirurgia do coração por conta de uma complicação em uma válvula e Chris Jagger, irmão dele, concedeu uma entrevista para a Sunday People onde contou mais sobre como o vocalista do Rolling Stones descobriu que estava com o problema cardíaco.

De acordo com o site Mirror, Chris disse que a doença foi descoberta por causa de exames de rotina:

- Isso [problema na válvula do coração] foi detectado em um exame, então poderia ter acontecido com qualquer um, sabe?

Ele complementou sua fala dizendo que a falta de diagnóstico desta doença fez com que Joe Strummer, o vocalista da banda The Clash, morresse:

- Aconteceu com o Joe. Ele voltou de uma caminhada com seus cachorros e sua esposa o encontrou em colapso no sofá. Ele tinha este problema na válvula. O pai dele morreu por conta disso. Foi hereditário. Com o Mick apareceu em um check-up.

Aproveitando a deixa, Chris deu sua opinião sobre a importância de fazer exames de saúde quando se está envelhecendo:

- É por isso que quando se chega em uma certa idade eles querem checar seu corpo por causa disso e daquilo. Quando você chega aos 70 anos de idade, você tem que ser cuidadoso.