Marc Jacobs se casa em cerimônia íntima em Nova York

07/04/2019 | 15:11



Marc Jacobs que está no auge dos seus 55 anos de idade mostrou que não tem idade quando o assunto é casamento! O estilista mantinha um relacionamento de longa data com Charly DeFrancesco e finalmente eles puderam trocar alianças e dizer sim um ao outro em uma cerimônia super íntima, em Nova York.

Assim como qualquer famosos, Marc também fez um publi post agradecendo por algumas parcerias. Na foto que mostra três pares diferentes e coloridos de bota junto com algumas escolhas de gravatas, o estilista compartilha na legenda: - Escolhas. Uma garota sempre precisa de opções. Obrigado pelo maior número de ações de todos os tempos. @gucci. Quem tem amigos tem tudo, né!?

Se você estava achando que estava faltando um pouquinho de glamour, fique calmo porque isso é o que Marc tem de sobra. O estilista publicou em sua rede social que o casal estava usando pinos de pinguim de diamantes e ônix para o dia tão especial. Os Pinguins têm apenas um parceiro e companheiro para a vida. Um grande exemplo de fidelidade. Que fofo!

E Marc continuou compartilhando com os seus seguidores do Instagram outros detalhes. Olha que linda essas abotoaduras de cabeça de leão.

Entre os convidados estava Gigi Hadid que apostou em um look super moderno e sem chamar muito a atenção com um paletó mais longo com uma calça de cintura alta na cor verde, uma blusinha mais transparente por baixo e um chapéu pra lá de estiloso na cabeça.

Rita Ora também marcou presença e estava pleníssima para a celebração. A loira estava montada em um vestido tomara que caia todinho florido e simplesmente arrasou com uma joia enorme no pescoço. Lindíssima!