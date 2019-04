Diane Gaeta, esposa de Logan Marshall, de The O.C, expõe traição dele em rede social e anuncia divórcio

07/04/2019 | 14:11



A casa caiu! A atriz Diane Gaeta, casada com o ator Logan Marshall, que interpretou Trey Atwood em The O.C, resolveu expôr seu relacionamento no último sábado, dia 6, e de uma maneira nada convencional contou que estava se separando do ator por conta de uma traição dele!

Pelo Instagram, ela fez uma postagem onde falou sobre o fato e ainda mandou um recado:

- Eu entrei com o processo de divórcio hoje porque as pessoas nem sempre são o que parecem ser. Para as mulheres de plantão: acreditem em seus instintos.

Na publicação, ela ainda surpreendeu ao acusar a atriz Sarah Hay de ser a amante:

- Cuidado com a mulher falsa campeã do tipo Sarah Hay porque essas meninas não se importam em dormir com um pai de duas crianças casado. Paz e amor, obrigada por me deixarem compartilhar.

Na caixa de comentários, foram enviadas muitas mensagem de apoio à ela do tipo:

- Isso é uma droga. Você é maravilhosa, e aparentemente muito talentosa. Ele provavelmente sempre será lembrado por isso e a pouca popularidade que ela tem irá decair. Paz e amor, senhorita!

E também novidades para aumentar o babado foram ditas! O blogueiro norte-americano Perez Hilton, por exemplo, declarou:

- A conta de Sarah Hay se tornou privada!

É, parece que agora a atriz Mischa Barton não será a única estrela de The O.C a chamar a atenção da mídia por causa de polêmica!