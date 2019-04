Filho de Luana Piovani passa mal em viagem e ela compartilha Stories bem preocupada

07/04/2019 | 14:11



Que Luana Piovani tem a língua mais do que solta, isso já não é novidade para ninguém. Agora quando mexem com seus filhos ou quando algo acontecem com elas, vamos combinar que ela está mais do que com a razão para soltar os cachorros mesmo. Mãe é mãe! Mas dessa vez aconteceu apensa um imprevisto na viagem e como uma boa mãe, ela ficou extremamente preocupada com a situação.

A atriz embarcou com os três filhos, Bem, Dom e Liz no último sábado, dia 6 para uma viagem até Paris para as crianças conhecerem à Disney e quando saiu do voo Piovani mostrou bastante descontentamento porque as coisas não saíram como o previsto e aproveitou até as suas redes sociais para desabafar.

De acordo com os Stories que a atriz publicou o pequeno garoto teve muitos episódios de problemas intestinais que ele teve até dentro do avião.

- Só para dividir meu estado atual de zumbi. O Bem não está bem, ontem vomitou e começou uma diarreia. E hoje, de novo. Chorava desesperado. Eu fiquei arrependidíssima de ter entrado no avião. Cheguei a pensar em desistir, mas acabei não desistindo. Agora estamos em Paris, vamos dar um negócio de flora intestinal para ele, fazer um macarrão com nada e rezar para ele melhorar, né!? Porque, como vai para a Disney desse jeito? Parece que tomei uma surra. Foram as dua horas de meia que mais rezeis em minha vida. Seguido. Consecutivamente. Vários Pai-nossos. Dificílimo, relatou a atriz.