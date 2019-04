EUA/Trump: 750 agentes são realocados para conter avanço de imigrantes ilegais

07/04/2019 | 13:09



São Paulo, 07/04/2019 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem no Twitter que o país realocou 750 agentes em pontos de entrada específicos da fronteira sul "a fim de ajudar com o aumento em larga escala de imigrantes ilegais tentando chegar aos Estados Unidos". "Isso causará atrasos de tráfego e comerciais até que o México seja capaz de usar suas poderosas Leis de Imigração para impedir que imigrantes ilegais cruzem do México para os EUA, e os remova de volta para seu país de origem", afirmou. "Até que o México resolva essa migração ridícula e massiva, nos concentraremos na segurança das fronteiras, não nos pontos de entrada", disse Trump.

O presidente dos EUA disse ainda que os Democratas no Congresso "devem ajudar os republicanos (precisamos de seus votos) a acabar com as brechas horríveis, caras e tolas em nossas Leis de Imigração". "Quando isso acontecer, tudo será tranquilo. Nós NUNCA podemos permitir fronteiras abertas!", afirmou Trump.