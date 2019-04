Thais Fersoza posa ao natural e fala sobre vida real nas redes sociais

07/04/2019 | 13:11



O Instagram pode ter muitos filtros e seus usuários serem adeptos dos efeitos artificiais que a rede social proporciona. No entanto, Thais Fersoza preferiu usar seu perfil para mostrar a vida como ela é.

Ao divulgar uma selfie sem maquiagem, em que aparece esticada no sofá, a atriz falou sobre a rotina da maternidade e a preguiça de ficar toda produzida.

Vida real! Dia corrido e a verdade é que tudo que eu quero pra esse sábado é isso. Me jogar na cama ou no sofá e assistir uma série depois que os pequenos dormirem! Estou exatamente assim nesse momento! Agora, levantar da preguiça pós banho, dar o jantar, brincar, leite, colocar pra dormir e voltar exatamente pra essa posição! Porque ficar em casa e curtir uma preguiça é beeeeeem maravilhoso! Com barulhinho de chuva então, amo!

Quem não gosta, né?