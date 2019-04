Rodrigo Bocardi dá bom dia no Jornal Nacional e colegas tiram sarro

07/04/2019 | 12:11



Rodrigo Bocardi é conhecido por não ter papas na língua frente às câmeras dos telejornais que apresenta na TV Globo. O jornalista, no entanto, acabou sendo alvo de piada após cometer uma gafe ao vivo em rede social.

Apresentando o Jornal Nacional, exibido na parte da noite, o profissional acabou dando bom dia para Tiago Scheuer, antes dele anunciar previsões do tempo em todo país.

-Vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã, com o Tiago Scheuer. Oi, Tiago, bom dia! Mais chuva pela frente?, questionou.

Tiago, então, corrigiu o âncora substituto de William Bonner: -Oi Rodrigo boa noite, né?.

Se dando conta do erro, Rodrigo levou as mãos à cabeça e começou a rir: -Eu me policio e não tem jeito. Que coisa. É influência da Giuliana, brincou ele ao citar a colega de bancada, Giuliana Morrone.

A jornalista não ficou quieta e respondeu: -A culpa é minha agora?, disse aos risos. Já no final do telejornal, a apresentadora aproveitou para tirar sarro mais uma vez de Bocardi:

-O JN fica por aqui e já me antecipo para dar um bom dia de domingo para o Rodrigo amanhã. E para você também, encerrou.

Bocardi levou na esportiva e concluiu: -Boa noite, então. Aproveite o seu domingo. E até segunda, no Bom Dia, já que é assim.

Acontece, né?