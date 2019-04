Marina Ruy Barbosa se declara para o marido: Casei com meu melhor amigo

07/04/2019 | 12:11



Para comemorar um ano e meio de casamento com Alexandre Negrão, Marina Ruy Barbosa recorreu ao Instagram para se declarar ao marido.

Na rede social, ela postou uma foto do casório, em que os dois aparecem dançando agarradinhos. Já na legenda, a atriz surpreendeu com um textão para lá de emocionante, afirmando que o amor deles é forte e raro.

Meu amor, 1 ano e 6 meses desse dia tão especial, suados, felizes, leves e apaixonados. E a cada segundo que passa eu tenho mais e mais certeza do quanto nosso amor é forte e raro. Só tenho que te agradecer por estar sempre me apoiando, cuidando, e fazendo eu me sentir melhor sempre. Você sabe, eu não conseguiria sem você. Te admiro. Acredito que casamento é uma escolha diária. É olhar para seu parceiro e escolher todo dia a mesma pessoa. E eu te escolhi todos esses dias, e te escolherei todos os dias que ainda estão por vir. Além do amor da minha vida, casei com meu melhor amigo. Que sorte a minha!, escreveu ela.

Em seguida, postou o trecho da música Partilhar, do cantor Rubel. E eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo/Mas não importa, a gente inventa a nossa vida/E a vida é boa, mas é muito melhor com você/Eu quero partilhar/A vida boa com você.