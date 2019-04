Maiara rebate críticas de relacionamento com Fernando: Pode me chamar de desesperada, de iludida

07/04/2019 | 12:11



Maiara, da dupla Maiara e Maraisa e Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba estão vivendo um romance daqueles! Nas redes sociais, os dois costumam dividir com os seguidores os momentos que passam juntos e, a cantora sertaneja mostrou que estava afiadíssima para rebater as críticas que já recebeu por conta do relacionamento, que apesar de ter começado há pouco tempo, já chama atenção pela intensidade de troca de declarações entre eles.

No Instagram, ela publicou uma foto agarradinha ao sertanejo e escreveu: Que veio trazendo paz! Brigada papai do céu. Em seguida, no Twitter, escreveu que já estava com saudades do boy magia: Alguém avia ele que eu não sei onde eu guardo tanto amor, porque meu coração está transbordando. Como você pode ter acabado de ver o homem umas cinco horas atrás e já tá morrendo de saudade.

Depois, ela refletiu sobre o momento que está vivendo: Eu percebi que era amor quando eu vi que não existia mais limite pra distância, quando a paciência se tornou desmedida, quando a minha raiva se tornou menor que a saudade e quando seu beijo se tornou a minha maior vontade...tudo é uma questão de acreditar, de sentir, de confiar... Eu prefiro confiar no meu amor, nas coisas que me inspiram a ser uma pessoa melhor. Não quero mais acreditar no meu medo de sofrer por alguém. Aliás, já faz um tempo que eu não tenho pensado nele graças a Deus, escreveu.

E continuou mandando seu recado: Gente, existem um milhão de possibilidades, existem tantos mundos aí que a gente desconhece, o que a gente não pode perder é a vontade de ser feliz!!! Temos que lutar por isso até o final!!! Mulher independente também ama, mulher emponderada não se esconde por trás de uma armadura. Ela é responsável o suficiente pra assumir seus sentimentos e levantar qualquer bandeira a favor do que ela acredita! Doa a quem doer. Acho engraçado quem critica quem tem coragem de demonstrar seus sentimentos de cara limpa. Num mundo onde todo mundo quer meter o bedelho na vida do outro, quem tem coragem de se mostrar apaixonado é um verdadeiro mestre, disparou ela.

Por fim, mostrou que não está nem aí para o que acham de seu romance com Fernando: Tem gente que está em um relacionamento frio há anos, tem gente que está junto pra manter status, tem gente que fica com outra só pra tapar buraco... E aí tem eu que só fico com alguém se for por amor! Da licença...podem me chamar de brega, de cafona, de desesperada, de iludida de Taubaté, mas uma coisa vocês não vão poder dizer... que eu não amei!, encerrou. Babado, hein?