Datafolha: 30% desaprovam governo Bolsonaro

Do dgabc.com.br



07/04/2019 | 11:57



Atualizada às 12h26

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (7) revela que 30% dos entrevistados consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) ruim ou péssimo. Trata-se da pior avaliação após os três meses do primeiro mandato desde 1990.

Ainda segundo o levantamento, 32% avaliam a atual gestão como ótima ou boa, 33% como regular e 4% não souberam ou não quiseram responder.

Fernando Collor (na época no PRN) contava com 19% de taxa de reprovação no mesmo período contra 16% de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), 10% de Lula Inácio Lula da Silva (PT) e 7% de Dilma Rousseff (PT).

A expectativa com o futuro do governo Bolsonaro é positiva para 59%, mediana para 16% e negativa para 23%. Na comparação, 76% acreditavam em um ótimo ou bom governo de Lula e 77% confiavam no sucesso de Dilma.

O Datafolha ouviu 2.086 pessoas com mais de 16 anos, em 130 municípios do País, nos dias 2 e 3 abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa não comparou o primeiro trimestre dos presidentes reeleitos nem dos vices que assumiram o posto.

No período avaliado, Bolsoravo viveu série de episódios de desgaste político, como crise no MEC (Ministério da Educação), dificuldade no encaminhamento da reforma da Previdência e investigações envolvendo seu filho, Flávio, na Assembleia do Rio de Janeiro. Além disso, a taxa de desemprego subiu em relação ao trimestre passado - hoje está em 12,4% - e a economia ainda apresentou retomada significativa.