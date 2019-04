Violência policial tem cor

Do Diário do Grande ABC



Ao atuar no combate à criminalidade, a polícia deixa suas digitais nos boletins de ocorrência. Escrutínio feito pela equipe do Diário nos BOs do ano passado que relatam ações de agentes do Estado no enfrentamento a suspeitos no Grande ABC mostra que a maior parcela das vítimas tem cor, idade e endereço parecidos, indicativo gravíssimo de que racismo e preconceito podem estar norteando o trabalho policial nas sete cidades. O levantamento do jornal comprova que a possibilidade de morrer em confronto com soldados é maior se o indivíduo for preto ou pardo (86% dos casos), jovem (72,9%) e morar em bairro da periferia (80%).

Pesquisadores e ativistas sociais a quem os dados compilados pelo jornal foram apresentados são unânimes em afirmar que os números comprovam a diferença de abordagem policial a depender da cor da pele e da condição social dos suspeitos. Oficialmente, o Estado, claro, nega que haja disparidade no tratamento, garantindo ação equânime da tropa.

No fim de fevereiro, no entanto, o governo de João Doria (PSDB), o mesmo que pretende homenagear nesta terça-feira os policiais que mataram 11 acusados de assaltos a bancos no município de Guararema, promoveu a coronel o comandante da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, que, em 2017, defendeu comportamentos diferentes em áreas ricas e pobres. Na época, o oficial argumentou que se o policial abordar nas periferias acusado da mesma maneira que o faz nos Jardins, bairro nobre da Capital, “não vai ser respeitado”.

Grupos de ativistas que atuam em áreas mais pobres reconhecem a falta de isonomia dos policiais. Combater o preconceito e o racismo institucionais, de modo que deixem de fazer vítimas fatais, é obrigação de quem está no comando do Estado e do País. Pode ser menos popular que laurear policiais que matam, atendendo assim a uma sociedade que enxerga execuções sumárias como resposta à impunidade, mas é certamente mais humano, digno e correto.