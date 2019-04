México: ex-presidente Fox diz que homens armados tentaram invadir sua casa

07/04/2019 | 08:01



O ex-presidente do México, Vicente Fox, disse que homens armados tentaram invadir a sua casa alguns meses depois que o atual presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, suspendeu a segurança dos ex-presidentes mexicanos.

Fox relatou o incidente de sábado no Twitter sem dar detalhes. Ele tem uma grande fazenda no estado central de Guanajuato. "Eu considero o presidente Andres Manuel Lopez Obrador diretamente responsável pela minha segurança, de minha família e meus pertences", disse.

Lopez Obrador respondeu via Twitter ter instruído o ministro da Defesa, Luis Cresencio Sandoval, a criar um esquema de segurança para proteger Fox e sua família "mas sem os excessos" de administrações anteriores. Lopez Obrador desmantelou o equivalente mexicano do Serviço Secreto dos EUA depois de tomar posse como presidente em 1º de dezembro. Fox foi presidente do México entre 2000 e 2006. Fonte: Associated Press.