Santo André vence Rio Claro e avança para a semifinal da A-2

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/04/2019 | 23:00



A noite não foi fácil para o Santo André ontem, no Estádio Dr. Augusto Schmidt Filho, no Interior, em jogo diante do Rio Claro. As esquipes se enfrentaram pela Série A-2 do Paulista em disputa por vaga para a semifinal. Mas para o Ramalhão era tudo ou nada, pois como perdeu para o adversário, na quarta-feira, por 1 a 0, só uma vitória com dois gols de diferença garantiria vaga para a semifinal.