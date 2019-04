Líder supremo do Irã pede que premiê do Iraque remova forças dos EUA do país

06/04/2019 | 21:55



O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, cobrou do primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul-Mahdi, um compromisso para que ele remova as forças militares dos EUA do país.

Para Khamenei, quanto mais tempo as forças americanas ficarem no Iraque, mais difícil será de removê-las. As declarações de Khamenei foram feitas a Abdul-Mahdi durante visita do premiê iraquiano ao país.

Mais de 5 mil soldados americanos seguem estacionados no Iraque, como parte de um acordo de segurança com o governo iraquiano por assessoria, apoio e auxílio dos EUA às tropas do país na luta contra o Estado Islâmico.

Teerã vê a presença militar dos EUA ao vizinho Iraque como uma ameaça constante. O Irã buscou nos últimos anos se reaproximar do Ocidente ao fazer um acordo nuclear para retirada de sanções. No entanto, o presidente americano, Donald Trump, retirou o país do tratado e passou a criticar publicamente o regime aiatolá. Fonte: Associated Press.