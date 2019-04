Creche no bairro Cata Preta é inaugurada hoje com 350 vagas

Da Redação



07/04/2019



Ainda como parte das comemorações pelos 466 anos de Santo André, celebrados amanhã, a Prefeitura inaugura, hoje, às 11h, creche no bairro Cata Preta. A unidade, em obras desde agosto de 2017, beneficiará 350 crianças com idade entre zero e 3 anos da área periférica da cidade.

Prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), destaca que trata-se da primeira entrega dos seis equipamentos prometidos para este ano. “No total, serão dez creches para acabar de vez com o deficit de vagas no município. Até 2020, não teremos mais nenhuma criança fora da creche em Santo André <CF51>(são em média 3.500 moradores nesta faixa etária fora da escola).”

A unidade recebeu investimento de R$ 6,2 milhões do programa federal Proinfância – a União arca com 75% dos custos e o município com os 25% restantes. São três pavimentos, além do piso térreo – 2.8 mil m² de área construída –, que vão abrigar sete salas de aula, três berçários, sala multimídia e brinquedoteca, além de lactário e lavanderia.

Nove creches seguem em obras: Guaratinguetá 1 (Jardim Alzira Franco), Guaratinuetá 2 (Jardim Alzira Franco), Jardim Santo André 1, Jardim Santo André 2, Mirante 1, Mirante 2, Tamarutaca, Jardim Rina e Parque Erasmo.