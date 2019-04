Jovem dorme ao volante e causa acidente no bairro Campestre

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/04/2019 | 18:34



Um jovem de 22 anos, estudante de engenharia, dormiu ao volante do seu veículo Ford Ka e colidiu contra uma picape Fiat Strada que estava estacionada em frente ao número 191 da Rua Vitória Régia, no bairro Campestre, em Santo André. O impacto da batida fez com que a picape ficasse em cima do Ka. Ninguém se feriu.

O pai do jovem, o corretor de seguros Heleno Almeida, 54, informou que o filho entrou em contato pelo telefone para comunicar sobre o acidente. "Imagino que tenha dormido, ele passou a noite estudando. Disse que quando viu já estava em cima do outro carro", relatou. Almeida não autorizou a divulgação do nome do filho.

O dono da picape, o empresário Adão Roberto Andreassi, 57, estava lavando louça quando ouviu o barulho da batida. "Foi um incidente atípico, aqui é uma rua muito tranquila." Ninguém se feriu.



O 1° sargento Salvador, do 8° Grupamento do Corpo de Bombeiros, informou que o veículo foi retirado de cima do outro porque havia risco de cair sobre algum pedestre. A PM (Polícia Militar) foi acionada para registro de BO (Boletim de Ocorrência) por danos.