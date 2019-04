Santo André realiza força-tarefa para reduzir fila de consultas

Da Redação



06/04/2019 | 18:09



A Prefeitura de Santo André iniciou neste sábado (6), na Unidade de Saúde Vila Luzita, força-tarefa do programa Saúde Fila Zero. A Secretaria de Saúde visa reduzir a fila para marcação de consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista. A ação também inclui a realização de exames de papanicolau, coletas de análises clínicas, teste rápido e vacinação.

No próximo sábado, a iniciativa se repetirá nas 30 unidades de saúde da cidade. Ao todo, serão beneficiadas mais de 7.000 pessoas que foram previamente agendadas, respeitando a ordem cronológica da fila de espera.

O atendimento na US Vila Luzita contou com a participação dos palhaços do grupo Doutores da Alegria. “O olhar para a saúde mudou totalmente em Santo André com a implantação do QualiSaúde e o Saúde Fila Zero. Temos um atendimento mais humano, ágil e de qualidade para as mais diversas especialidades. Esta força-tarefa beneficiará uma grande quantidade de munícipes, sem contar que logo inauguraremos outras unidades para ampliar o atendimento”, diz o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Histórico

O Programa Saúde Fila Zero foi lançado em 2017 com objetivo de zerar a fila de espera por consultas, exames e melhorar o fluxo de atendimento das demandas na área da Saúde. Em 2018, foram realizados 400 mil procedimentos, como ultrassom, coleta de sangue e urina, consultas com dermatologista, neurologista adulto e pediátrico, endocrinologista e oftalmologista.