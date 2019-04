Fãs apontam semelhança muito forte entre Davi Lucca e Carol Dantas

06/04/2019 | 18:11



Parece que tem um pai que saiu na pior, hein! O filho de Neymar Jr com Carol Dantas, Davi Lucca, que já está com os seus sete anos de idade foi alvo de comparação na redes sociais entre os fãs e admiradores do trabalho da loira.

- Perfeito. Sua cópia! Lindo!, disse uma seguidora de Dantas.

Pela quantidade de comentários no vídeo em que Carol publicou de seu primogênito, visto que ela está grávida de quatro meses de um novo relacionamento, e pelos comentários ao que tudo indica apenas os olhos de Neymar foram lembrados na comparação entre eles.

- Ele é seu xerox, só tem o olho do pai e já está de bom tamanho.

Você concorda com a opinião do seguidor ou consegue encontrar outros traços do pequeno Davi parecidos com seu pai?