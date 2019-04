Mesmo podendo perder por até quatro gols de diferença por conta da goleada de 5 a 0 em cima do Taubaté, resultado do jogo feito no Interior, o Água Santa entrou em campo neste sábado (6), em casa, disposto a ir para cima do adversário.

E assim o fez na partida pela Serie A-2 do Paulista. O time da região bateu o Taubaté por 2 a 0, com gols assinados por Luan Dias e Alvinho, ambos na ''''finaleira'''' do primeiro tempo.

Com o resultado, a equipe de Diadema está classificada para as semifinais e deve jogar no próximo sábado. O adversário ainda não foi definido.

Animado com o resultado, o técnico do Água Santa Márcio Ribeiro disse que a equipe está focada e em busca do título.